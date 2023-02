Deux frères condamnés à perpétuité pour avoir sacrifié un enfant

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou a condamné, jeudi 02 février 2023, deux frères à la prison à perpétuité. Ils sont accusés d’avoir assassiné un enfant de 04 ans pour des rituels.

Réclusion à perpétuité, c’est le verdict prononcé par le juge du tribunal de Natitingou, jeudi 02 février 2023, dans une affaire d’assassinat d’un enfant de 04 ans à Winkè, un quartier situé dans le 3e arrondissement de Natitingou. Les faits selon La Nation, remontent au 28 mai 2022.

Salim et Ibrahim, deux petits garçons âgés de 04 ans environ ont été conviés par leur voisin, Dick qui voulait leur donner de la mangue. Quelques instants après, Salim retourne chez lui et abandonne Ibrahim sur les lieux. Se retrouvant seul dans la chambre avec le petit Ibrahim, Dick ferma la porte et se sert d’un couteau de cuisine pour égorger le petit enfant. Il répandit tout son sang sur une pierre et y déposa plusieurs bagues et anneaux. Il se cacha sous le lit avec le corps sans vie de l’enfant entièrement emballé dans un pagne rouge, attendant que son grand frère, Lucien qui creusait un trou à côté d’un arbre l’aide à se débarrasser du corps de l’enfant. Il était là quand la population a défoncé la porte de la maison.

Interpellé et inculpé pour assassinat, Dick a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Son grand-frère a pris la fuite et est resté introuvable jusqu’à ce jour.

Le tribunal, statuant en matière criminelle condamnent les deux frères à la prison à perpétuité. Un mandat d’arrêt est décerné contre le grand-frère Lucien, toujours en fuite.

