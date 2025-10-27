lundi, 27 octobre 2025 -

Infractions au Code de la route

Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules




La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales capables d’accueillir des véhicules réprimés pour diverses infractions au Code de la route. Ces nouvelles infrastructures ont été lancées, vendredi 24 octobre 2025, par le premier adjoint au maire, en présence des commissaires de Police, et des élus locaux.

Conformément aux dispositions des articles 35, 38 et 105 du Code de l’administration territoriale en République du Bénin, la mairie de Cotonou s’est dotée de deux fourrières municipales. Une fourrière à Agbondjèdo à Akpakpa, dans le 8e arrondissement, et destinée à accueillir les véhicules légers et les motocyclettes, et la seconde, à l’Abattoir dans le 1er arrondissement, réservé aux camions. Les deux fourrières ont été lancées vendredi 24 octobre dernier.

Ces fourrières municipales selon le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, répondent à la volonté des élus de contribuer à une meilleure gestion de la sécurité routière et de la mobilité urbaine. Pour eux, il s’agit d’outils d’incitation au respect du code de la route, et des espaces propices capables d’accueillir des véhicules réprimés pour diverses infractions au Code de la route et les stationnements abusifs et dangereux.

Après avoir salué le professionnalisme de la Police pour le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la ville, Romain Ahoundjinou a rassuré que la municipalité de Cotonou à travers le service technique, jouera sa partition pour la fourniture des moyens logistiques et humains indispensables en vue d’une meilleure coordination des activités.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




