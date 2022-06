Deux autres individus abattus par les forces de sécurité

Après l’attaque meurtrière du commissariat de Dassari (Matéri), les Forces de défense et de sécurité ont encore neutralisé, dans l’après-midi de ce mardi, deux individus faisant partie du groupe des assaillants.

Les Forces de défense et de sécurité ont continué de ratisser la zone de l’attaque dans la commune de Maréri. Après l’attentat de dimanche dernier, les assaillants ne sont pas partis loin. Les populations ont signalé leur position à travers une colonne d’engins. L’armée après ratissage de la zone a réussi à abattre ce mardi deux individus non identifiés. Ce qui porte à quatre le nombre de personnes neutralisées dans le camp des agresseurs.

Au moins deux policiers ont perdu la vie dans l’attaque de Dassari, survenue dimanche dernier après 1h du matin.

La zone n’est pas à l’abri de nouvelle attaque mais les forces de défense et de sécurité sont aux aguets.

