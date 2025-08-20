mercredi, 20 août 2025 -

Inondation dans le Zou

Deux arrondissements menacés à Zagnanado




A Zagnanado, dans le département du Zou, le niveau de l’eau a connu un pic dans les arrondissements de Kpédékpo et Dovi.

Zagnanado sous l’eau. Suite aux récentes pluies, le lac Azili et plusieurs autres cours d’eau sont sortis de leur lit et ont submergé des étendues de terre agricoles ainsi que les habitations. Selon La Nation, la Cellule opérationnelle de veille pour la gestion des inondations indique 885 cm, soit 35 cm de plus que le seuil critique de 850 cm. Face à une telle situation, les agriculteurs sont contraints de récolter leurs cultures de manière précoce, craignant une perte totale de leurs récoltes. Les dégâts selon le quotidien de service public, s’annoncent considérables, d’autant plus que les paysans avaient déjà souffert d’un retard dans le cycle des pluies.
En dehors de Kpédékpo et Dovi qui semblent plus sinistrés actuellement, les eaux en crue affectent également plusieurs autres arrondissements de la commune.
Les autorités communales ont lancé un recensement des ménages et des producteurs affectés. L’opération qui se fait en collaboration avec les chefs de villages et de quartiers de ville permettra d’établir un bilan précis de la situation.

F. A. A.

20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




