Deux arbitres béninois visés par la CAF

En attendant l’officialisation de la Confédération Africaine de Football, deux officiels beninois seraient parmi les arbitres retenus par l’instance faîtière du football africain pour le compte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

La liste des arbitres retenus pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire a futé sur les réseaux sociaux ce jeudi 21 décembre 2023. Et le football béninois célèbre la sélection de deux de ses arbitres qui représenteront le pays à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2024. Il s’agit bien de l’arbitre central, Louis Houngnandande et de l’arbitre assistant, Ayimavo Ulrich Eric.

Toutefois, il va falloir attendre l’officialisation de la liste par la CAF.

