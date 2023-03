Deux agents de police recherchés

Deux fonctionnaires de police sont activement recherchés par la hiérarchie policière. Les agents en cause ont abandonné leurs postes de travail sans autorisation préalable depuis plusieurs jours.

Pour abandon de poste, le directeur général de la police républicaine a lancé un avis de recherche de deux policiers. Il s’agit selon Le Potentiel, de Holou C. Prosper et de AP2 Chabi Biaou Paul. Le premier est en service à Unité opération N°1 Cotonou, et aurait abandonné son poste depuis le 30 janvier 2023. Le second quant à lui, est en service à C.A Adjaha. Il a quitté son unité sans autorisation depuis le 09 décembre 2022 et n’y est pas retourné jusqu’à ce jour.

Ces deux agents sont recherchés dans l’intérêt de la police républicaine à travers tout le territoire national, et dans les pays limitrophes.

F. A. A.

