Deux accords pour renforcer l’axe Cotonou-Berlin

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin, Achim Tröster, ont procédé à la signature de deux accords de coopération technique et financière mardi 08 septembre 2020. Il s’agit selon La Nation, des accords de droit international portant sur des projets de développement au profit du Bénin.

Ces accords selon le quotidien de service public consolident les efforts du Bénin dans le domaine de la gouvernance et apportent plus d’élan au programme de renforcement des secteurs de l’eau, des structures de gouvernance, au programme d’appui à la décentralisation, ainsi qu’au fonds d’investissement de l’agriculture. Ils s’inscrivent dans la suite logique des négociations intergouvernementales entre l’Allemagne et le Bénin en octobre 2019. Leur financement est évalué à trente-six milliards huit cent millions de francs CFA.

En plus du montant, objet de la signature des accords technique et financier, l’Allemagne a également décidé d’accorder huit milliards de francs CFA comme contribution au programme de la formation professionnelle des jeunes.

Pour le chef de la diplomatie béninoise, c’est un grand jour. Aurélien Agbénonci s’est appesanti dans son discours sur l’appui à la réforme des finances publiques pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et le renforcement de la mobilisation des ressources de l’Etat qui bénéficie d’une enveloppe de 12,5 millions d’euros.

« Nous ne pouvons conduire aucune réforme dans ce pays, nous ne pouvons développer aucun secteur si nous ne commençons pas par la réforme des finances publiques », a fait savoir le chef de la diplomatie béninoise soulignant qu’on doit changer les paradigmes de dépenses, et des priorités. « Nous devons littéralement changer notre manière de vivre, notre manière de dépenser les ressources de l’Etat pour les orienter vers les investissements productifs qui améliorent la vie de la majorité des Béninois plutôt que de les consacrer à des dépenses de prestige », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin, Achim Tröster, a félicité le Bénin pour avoir mobilisé beaucoup de partenaires en appui à sa stratégie nationale de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. « Une bonne orientation et coordination de votre part pour rendre efficients nos différents appuis est maintenant primordiale », a-t-il indiqué.

