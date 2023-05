Plus de 56 millions F perdus dans une affaire de moringa

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a connu, mardi 02 mai 2023, un dossier de vente de moringa. Trois présumés cybercriminels ont réussi à soutirer plus de 56 millions de francs CFA à leurs victimes.

Une affaire de vente de moringa devant les juges de la CRIET mardi 02 mai. Les victimes, au nombre de 02, sont toutes de nationalité béninoise. Elles ont perdu plus de 56 millions de francs CFA dans cette affaire.

Au cours de l’audience, la première a déclaré devant les juges, avoir perdu 55 millions de francs CFA. La seconde a expliqué, avoir été arnaquée à hauteur de 1,4 million. Ce qui porte à 56,4 millions, le montant total soutiré.

Poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie via internet, les 03 prévenus retournent en prison en attendant le délibéré renvoyé à une date ultérieure.

F. A. A.

