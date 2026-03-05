jeudi, 5 mars 2026 -

419 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Culture

Deux Béninois parmi les finalistes du Prix découverte RFI




Yewhe Yeton et Opa, deux artistes musiciens béninois vont défendre les couleurs nationales à l’édition 2026 du Prix découverte RFI.

Sur 500 candidatures au départ, 10 ont été retenues au terme d’une sélection pour l’édition 2026 du Prix découverte RFI. Parmi les 10 finalistes, on retrouve Yewhe Yeton, de son vrai nom Houenou Gbetognon, et Paoli Tossou, alias Opa. Les deux musiciens vont défendre les couleurs du Bénin aux côtés d’autres artistes africains tels que Def Mama Def du Sénégal, Tyty Meufapart du Congo, Claudio Rabé de Madagascar, Yotsi de République démocratique du Congo, Manu Desroches de l’île Maurice, Joyce Babatunde du Cameroun, Malha des Comores, et Sym Sam du Sénégal.

Le Prix découvertes RFI vise à faire connaître les artistes, les artistes émergents et les jeunes artistes d’Afrique, d’Haïti ou de l’océan Indien. L’objectif du prix est de les faire connaître à l’international en les faisant entendre et découvrir au plus large public possible.

Le lauréat du Prix découverte RFI reçoit une bourse de création de 10 000 euros (6 550 000 FCFA). Il gagne aussi un grand concert, qui est retransmis sur RFI dans le monde entier et une tournée de concerts en Afrique.
L’une des étapes importantes avant la finale est le vote du public, actuellement en cours sur la plateforme prixdecouvertes.com.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national


5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

Un décret fixe désormais le statut de l’artiste béninois


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

Près de 50 activités intellectuelles à l’actif du FInAB 2026


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), (…)
Lire la suite

Le Directeur de la programmation de Trace Enfant sur le FInAB ce jeudi


26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB) accueille, ce jeudi (…)
Lire la suite

L’entrée au FInAB est gratuite ce mardi 24 février


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), grand évènement (…)
Lire la suite

Le FInAB, carrefour des Afro-descendants du monde


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Né de la volonté du Président directeur général (PDG) du Groupe Empire, (…)
Lire la suite

FInAB 2026 officiellement lancé à Cotonou


21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB) a été (…)
Lire la suite

Des résultats tangibles sous le leadership de Jean-Michel Abimbola


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le secteur de la culture et des arts, dirigé par le ministre Babalola (…)
Lire la suite

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Concerts géants et créativité en fête au Family Beach de Cotonou


17 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), le plus grand (…)
Lire la suite

La Fiest’Art et Culture réinvente la Saint-Valentin pour les jeunes


17 février 2026 par Marc Mensah
Samedi 14 février 2026, les jeunes ont investi le site de Cotonou de la (…)
Lire la suite

Le Guépard des fourneaux Delphin Agbetogan débute son défi culinaire


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Une autre aventure vers Guinness World Records a débuté, ce lundi 16 (…)
Lire la suite

OROU MARÉ KOTO reconduit à la tête de l’exécutif communal de Pehunco


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a procédé à l’installation du (…)
Lire la suite

Poursuivi par Armand Gansè, il risque 12 mois de prison


10 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de (…)
Lire la suite

158 métiers d’art et 16 filières reconnus par décret au Bénin


5 février 2026 par Marc Mensah
La toute première « Nomenclature des métiers d’art en République du (…)
Lire la suite

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition (…)
Lire la suite

TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires