Deux Béninois parmi les finalistes du Prix découverte RFI

Yewhe Yeton et Opa, deux artistes musiciens béninois vont défendre les couleurs nationales à l’édition 2026 du Prix découverte RFI.

Sur 500 candidatures au départ, 10 ont été retenues au terme d’une sélection pour l’édition 2026 du Prix découverte RFI. Parmi les 10 finalistes, on retrouve Yewhe Yeton, de son vrai nom Houenou Gbetognon, et Paoli Tossou, alias Opa. Les deux musiciens vont défendre les couleurs du Bénin aux côtés d’autres artistes africains tels que Def Mama Def du Sénégal, Tyty Meufapart du Congo, Claudio Rabé de Madagascar, Yotsi de République démocratique du Congo, Manu Desroches de l’île Maurice, Joyce Babatunde du Cameroun, Malha des Comores, et Sym Sam du Sénégal.

Le Prix découvertes RFI vise à faire connaître les artistes, les artistes émergents et les jeunes artistes d’Afrique, d’Haïti ou de l’océan Indien. L’objectif du prix est de les faire connaître à l’international en les faisant entendre et découvrir au plus large public possible.

Le lauréat du Prix découverte RFI reçoit une bourse de création de 10 000 euros (6 550 000 FCFA). Il gagne aussi un grand concert, qui est retransmis sur RFI dans le monde entier et une tournée de concerts en Afrique.

L’une des étapes importantes avant la finale est le vote du public, actuellement en cours sur la plateforme prixdecouvertes.com.

F. A. A.

5 mars 2026 par ,