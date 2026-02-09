lundi, 9 février 2026 -

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier




Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont profité de l’occasion pour peaufiner leurs effectifs, combler les lacunes à certains postes et renforcer leur profondeur de banc avant la période cruciale de la saison. Il s’agissait parfois de renforts ponctuels, parfois de rotations susceptibles d’influencer directement l’équilibre des forces dans les championnats et les coupes européennes. 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous informe des transferts les plus marquants du mercato hivernal.
Antoine Semenyo (de Bournemouth à Manchester City, 72 M €, Ghana).

L’ancien champion d’Angleterre est actif sur le marché des transferts en janvier pour la deuxième année consécutive, signe d’une volonté de reconstruire la formation au plus vite. Pep Guardiola a besoin d’ailiers capables de distribuer efficacement le ballon en attaque, mais Jérémy Doku et Savinho sont souvent forfaits cette saison. Manchester City a donc réagi dès cet hiver en réalisant un transfert qui figure parmi les cinq plus chers de l’histoire du club. Antoine Semenyo a immédiatement justifié l’investissement : le Ghanéen a enfoncé quatre pions et délivré une offrande décisive lors de ses six premières apparitions avec sa nouvelle équipe.

Marc Guéhi (de Crystal Palace à Manchester City, 23 M €, Angleterre)

Le défenseur anglais souhaitait changer de club l’été dernier et était proche de rejoindre… Liverpool. Son contrat avec Crystal Palace s’est terminé à la fin de la saison 2025/2026, et l’équipe du sud de Londres a tout de même décidé de tirer profit de ce joueur précieux. Manchester City, comme dans le cas de Semenyo, a réagi promptement face aux problèmes d’effectif. Guéhi est appelé à pallier les difficultés rencontrées en défense centrale par les protégés de Guardiola, suite aux blessures de Joško Guardiol, Rúben Dias et John Stones, ainsi qu’à la baisse de régime de Nathan Aké.

Ademola Lookman (d’Atalanta à l’Atlético, 35 M €, Nigeria)

Le Nigérian souhaitait quitter le club de Bergame avant le début de la saison, mais a dû patienter. L’intérêt pour le joueur étant resté élevé, le mercato hivernal a permis à toutes les parties de trouver un accord. Pour l’Atlético, ce transfert semble mûrement réfléchi : le groupe apprécie les schémas hybrides, et Lookman est capable de s’acquitter de plusieurs tâches simultanément en avant : évoluer sur les ailes et entre les lignes, accélérer le jeu et créer un avantage par le dribble. Cependant, il y a un cheveu : tous les joueurs n’adhèrent pas à la philosophie de Diego Simeone. Ce n’est pas un hasard si l’Atlético a non seulement recruté Lookman en janvier, mais a également vendu Conor Gallagher et Giacomo Raspadori.

Endrick (du Real à Lyon, prêt, Brésil)

99 minutes de jeu sans action décisive : tel est le bilan du jeune Brésilien de 19 ans cette saison au Real. Avec un temps de jeu aussi réduit, difficile de parler de progrès, et encore moins d’une intégration réussie au rythme d’un grand club. Il est crucial pour un jeune attaquant de jouer régulièrement, de prendre des décisions sous pression et de gagner en confiance par le jeu, et non par l’entraînement. À Lyon, Endrick a déjà obtenu ce qui lui manquait à Madrid : la confiance. En 431 minutes, il a inscrit 5 buts et délivré 1 assist, confirmant que son potentiel se révèle pleinement lorsqu’il est régulièrement sollicité. À ce stade, il n’est pas en mesure de s’imposer dans l’attaque du Real Madrid, ce qui explique son choix en faveur du plus grand nombre de minutes passées sur le terrain. À son âge, la progression par le jeu est plus importante que le statut et une place dans l’équipe première.

João Cancelo (d’Al Hilal au FC Barcelone, prêt, Portugal)

Le Portugais retourne au FC Barcelone, partenaire officiel de 1xBet, où il avait déjà évolué en prêt lors de la saison 2023/2024. Au sein des Blaugrana, Cancelo occupe le rôle de premier remplaçant sur les deux flancs de la défense. Jules Koundé ne dispose pas d’alternative à son poste, et Gerard Martín est davantage utilisé en défense centrale cette saison, n’étant pas un remplaçant régulier d’Alex Balde. La polyvalence de Cancelo et son expérience au plus haut niveau permettent à Barcelone de combler plusieurs lacunes simultanément, sans restructurer sa défense ni perdre en qualité.
Nous sommes convaincus que notre analyse des principaux transferts de l’hiver vous permettra de mieux comprendre les changements de la donne dans les grands championnats. Suivez les meilleurs joueurs et gagnez avec 1xBet !

9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




