Détchénou remplace Quenum à la Justice

Remaniement technique du gouvernement ce lundi 17 avril 2023.

Le président Patrice Talon vient de nommer Me Yvon Détchénou au poste de Garde des sceaux ministre de la justice et de la législation. Il vient ainsi remplacer Me Séverin Quenum limogé du gouvernement mercredi dernier.

Me Yvon Détchénou est avocat au Barreau de Cotonou. Il a été Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin avant d’être élu Vice-président de la conférence des barreaux de l’espace UEMOA.

Avant sa nomination au gouvernement, Yvon Détchénou occupait un poste de responsabilité à la Direction de l’Autorité de protection des données personnelles (APDP).

