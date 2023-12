Désiré Vodonou risque une autre peine de 10 ans de prison

En détention provisoire depuis le 04 novembre 2022 dans un dossier de casse d’une banque, l’ancien député Désiré Vodonou et deux de ses co-accusés, ont comparu ce jeudi 21 décembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

L’ex député Désiré Vodonou ; l’informaticien sénégalais Sy Sérigne Abdoul Aziz et le Chef d’agence Godomey de la BGFI Banque, Sylvestre Attadé ont comparu pour des faits d’ « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux ».

Selon le rappel des faits à l’audience du jeudi 21 décembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), l’opération consistait à introduire de l’argent en provenance de la Russie dans le système informatique de la Banque. L’argent sera ensuite réintroduit dans le circuit légal.

L’opération a été appuyée par l’informaticien de la Banque, le Sénégalais Sy Sérigne Abdoul Aziz et le Chef d’agence de la Banque, Sylvestre Attadé.

Des faits qualifiés de « blanchiment de capitaux », selon le procureur.

La Banque réclame 100 millions pour toute cause de préjudices confondus.

Mais le principal accusé dit qu’il s’est retiré et n’est plus allé au bout.

Le Ministère public a demandé à la Cour de retenir les prévenus dans les liens des infractions de « blanchiment de capitaux et d’entrave au fonctionnement d’un système informatique pour en tirer profit ». Des infractions pour lesquelles, il a été requis dix (10) ans de prison ferme et cinquante (50) millions FCFA d’amende contre l’ex député Désiré Vodonou et ses deux co-accusés.

Il a été requis la relaxe au bénéfice du doute contre les prévenus en ce qui concerne les faits d’escroquerie. L’origine des fonds à insérer dans le système de la Banque n’est pas connue.

Le Ministère public a demandé que tous les biens de l’ex député et de ses co-accusés identifiés lors des enquêtes soient saisis.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 07 mars 2023.

L’ex député Désiré Vodonou et ses deux co-accusés retournent en prison en attendant la prochaine audience.

Désiré Vodonou a été déjà condamné le 20 juillet 2023 à 10 ans de prison ferme et à payer solidairement avec deux autres accusés 628 millions de dommages-intérêts à une Banque dans un dossier de « recel de données informatiques et blanchiment de capitaux ».

L’homme d’affaires béninois Wilfried Ayatodé a écopé 20 ans de prison ferme dans ce dossier.

M. M.

.

22 décembre 2023 par ,