Désiré VODONOU rattrapé par une autre affaire d’escroquerie

En détention depuis novembre 2022 dans le cadre de l’affaire ‘’casse d’une banque’’, l’ancien député Désiré VODONOU a comparu devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi 27 avril 2023. Il est cité dans une autre affaire d’escroquerie via internet et blanchiment de capitaux.

Désiré VODONOU pas encore au bout de ses peines avec la justice béninoise. En prison dans le cadre de l’affaire ‘’casse d’une banque’’, l’élu de la 24e circonscription électorale est cité dans une autre affaire d’escroquerie via internet et blanchiment de capitaux. Il fait partie d’un groupe de 07 personnes poursuivies devant la CRIET.

Les juges de la juridiction spéciale devraient procéder ce jour à l’ouverture des réquisitions et des plaidoiries. Mais en raison de l’absence des avocats des prévenus, le dossier selon Banouto, est renvoyé au 11 mai prochain.

F. A. A.

27 avril 2023 par ,