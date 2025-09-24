Descente de P. Talon sur le chantier de construction du siège du Parlement

Dans l’après-midi de ce mardi 23 septembre 2025, le président de la République, Patrice TALON, a effectué une visite sur le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale. L’objectif était de constater l’état d’avancement et de finition des travaux.

À cette occasion, le chef de l’État avait à ses côtés l’Honorable Louis Gbèhounou VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale, M. Didier José TONATO, ministre du Cadre de vie et du développement durable, M. Charlemagne YANKOTY, maire de Porto-Novo, et des responsables des entreprises impliquées dans la construction de cet édifice, notamment Koffi & Diabaté, JET Contractor, KERE Architecture, et ceci, sous la bannière de la Société SimAU Bénin SA, en charge de la maîtrise d’ouvrage déléguée.

Pendant plus de deux heures, niveau après niveau, Patrice Talon s’est attardé sur les détails de l’ouvrage. Les rampes d’escalier, les garde-four, les revêtements aussi bien extérieurs qu’intérieurs... tout était important pour que le regard du Président de la République s’y pose. Au dernier étage du bâtiment central, un bureau type est aménagé pour donner une idée concrète de l’aménagement des bureaux qu’occuperont les députés. À son balcon, ce sont des pans entiers de la ville de Porto-Novo qui s’offrent au regard des occupants à travers des baies vitrées. Un balcon protégé par des garde-four permet de prolonger la contemplation hors du bureau. L’aménagement du cadre de vie environnant en ferait une carte postale. Des instructions sont alors données par le Chef de l’État pour que tout soit assaini afin que l’environnement ne contraste pas avec la majesté joyau.

Faut-il le rappeler, les travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale ont démarré en avril 2021.

Quelques images

