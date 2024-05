Des voyageurs de diverses nationalités bloqués à Malanville

Des milliers de voyageurs en partance pour le Niger sont bloqués à Malanville depuis l’interdiction de la traversée du fleuve par les autorités béninoises.

Il n’est plus possible de se rendre à Niamey en traversant le fleuve Niger. Depuis le 22 mai 2024, le Bénin a interdit la traversée du fleuve Niger. Un dispositif sécuritaire est mis en place et les éléments de la police républicaine veillent à l’application de cette décision. Des voyageurs nigériens, sénégalais et d’autres nationalités ayant l’habitude de prendre le bateau pour aller au Niger sont donc bloqués à Malanville. Les conditions de vie des conducteurs de bus, adultes et enfants se dégradent chaque jour un peu plus selon les informations.

La frontière terrestre du côté du Bénin est ouverte depuis la levée des sanctions de la Communauté des Etats d’Afrique de l’ouest (Cedeao) prononcées à l’encontre des autorités militaires de Niamey suite au coup d’état de juillet 2023. Du côté du Niger, la frontière reste fermée jusqu’à la date d’aujourd’hui.

