Des vols Paris-Cotonou- Paris à 500€ du 21 décembre au 11 janvier 2026

Des vols Paris-Cotonou-Paris seront affrétés sur la période du 21 décembre 2025 au 11 janvier 2026 afin de répondre à la forte demande des voyageurs à l’approche des fêtes. L’annonce a été faite ce samedi 29 novembre 2025, par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Bonne nouvelle pour les citoyens du monde et toutes ces familles qui désirent effectuer leur séjour de fin d’année au Bénin. Le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, annonce un programme exceptionnel d’affrètement de vols entre Paris-Cotonou-Paris. Quatre rotations seront opérées du 21 décembre 2025 au 11 janvier 2026, à des tarifs préférentiels. Dans le cadre de cette opération, informe le ministre du Tourisme, la Société Benin Tours S.A. a signé un contrat de prestation avec LunaJet SA.

Tarifs exceptionnels

●500 euros l’aller-retour par passager,

●300 euros l’aller simple,

Dates disponibles

● 21 décembre 2025

● 26 décembre 2025

● 4 janvier 2026

● 11 janvier 2026

AÉROPORTS

● PARIS : Roissy Charles-de-Gaulle - Terminal 3

● COTONOU : Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN

Des mesures prises pour une expérience mémorable

Le ministre Jean-Michel Abimbola a rassuré des dispositions prises pour une expérience de voyage fluide et sécurisée. Pour une opération sans faille, des partenariats ont été conclus avec des structures compétentes ayant fait leur preuve sur des projets de connectivité aérienne et disposant d’un réseau international auprès des principales compagnies aériennes. Il y aura donc un suivi technique et opérationnel régulier de l’ensemble du processus et une assistance conseil à tous les voyageurs.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de connectivité aérienne du pays. Selon le ministre du Tourisme, elle vient s’ajouter aux réformes de facilitation d’accès au visa (notre e-visa est cité parmi les plus performants) ;aux mesures de sécurité et de sûreté qui accompagnent notre stratégie de renforcement de l’attractivité touristique du pays ; à l’enrichissement de l’offre touristique à la montée en gamme de l’offre hôtelière ; et à la modernisation des infrastructures routières.

Le ministre a également invité les voyageurs à venir découvrir un pays profondément transformé au cours de la dernière décennie. Il n’a pas manqué de rappeler les récents événements internationaux qui ont relevé davantage le Bénin à savoir : la Biennale de Venise, l’Exposition universelle Osaka 2025 (marquée par la distinction prestigieuse du trophée d’Or) ; l’exposition itinérante des œuvres de nos génies créateurs (Maroc, Martinique, Paris etc). Dans le même élan, il a lancé un appel à tous ceux qui souhaitent participer aux grands rendez-vous culturels et touristiques du pays, notamment les Vodun Days.

Avec ce programme d’affrètement exceptionnel, le Bénin démontre une fois de plus son ambition d’accueillir toujours plus de visiteurs, de renforcer sa présence sur la scène touristique internationale et d’offrir aux familles une fin d’année accessible et mémorable.

Akpédjé Ayosso

29 novembre 2025 par ,