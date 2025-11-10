Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés

10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de neutraliser des bandes spécialisées dans le vol de motos à Bassila dans le département de la Donga. (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de la Donga a démantelé, dans la semaine écoulée, un réseau de vol de bœufs.
17 bœufs volés à Wannou (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour sortie frauduleuse de camions (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, Tony O. Elumelu CFR, fervent défenseur de l’africapitalisme et d’un (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Marc Mensah
Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune d’Abomey-Calavi à la fin de la rentrée scolaire 2025-2026, selon une décision de justice en date du 04 (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux et expulsion de locataires pour des loyers impayés, le Tribunal de commerce de Cotonou a rendu son (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été enregistrées au Bénin depuis la création de l’Institut National de la Femme (INF) en 2021. C’est l’état des (…) Lire la suite