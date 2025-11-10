L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Sécurité à Bassila 2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines

10 novembre 2025 par ,

Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de neutraliser des bandes spécialisées dans le vol de motos à Bassila dans le département de la Donga. (…)

Sécurité à Bassila Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés

10 novembre 2025 par ,

Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de la Donga a démantelé, dans la semaine écoulée, un réseau de vol de bœufs. 17 bœufs volés à Wannou (…)

CRIET/Sortie frauduleuse de produits tropicaux 1 commissaire de police et 3 douaniers risquent la prison

10 novembre 2025 par ,

01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour sortie frauduleuse de camions (…)

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)

10 novembre 2025 par

Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, Tony O. Elumelu CFR, fervent défenseur de l’africapitalisme et d’un (…)

Commune d’Abomey-Calavi Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés

10 novembre 2025 par

Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune d’Abomey-Calavi à la fin de la rentrée scolaire 2025-2026, selon une décision de justice en date du 04 (…)

Bail à Porto-Novo 2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers

10 novembre 2025 par ,

Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux et expulsion de locataires pour des loyers impayés, le Tribunal de commerce de Cotonou a rendu son (…)

