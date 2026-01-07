L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Élections générales 2026 Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment

7 janvier 2026

Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et agents recrutés par la société COMTEL Technologie pour le traitement des données des élections générales (…)

Élections législatives et communales de 2026 La CENA nomme les membres de postes de vote

7 janvier 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la nomination des membres de postes de vote dans le cadre des élections législatives et communales de 2026. (…)

Diplomatie Le Tchad inaugure son ambassade à Cotonou

7 janvier 2026

Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, au quartier Haie-Vive. Jusqu’alors représenté par un consulat général, le Tchad dispose (…)

Rendez-vous international à Ouidah Des troupes finlandaises au Bénin pour les Vodun Days

7 janvier 2026

Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont foulé le sol béninois mardi 6 janvier 2026. Elles ont été acceuillies par une délégation de Bénin (…)

Palais de la Marina Pas de Conseil des ministres ce mercredi

7 janvier 2026

Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, au Palais de la Marina. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres n’aura pas lieu. La (…)

Vodun Days 2026 Le guide pratique pour se rendre à Ouidah

7 janvier 2026

Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un (…)

