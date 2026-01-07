Des troupes finlandaises au Bénin pour les Vodun Days

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Élections générales 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et agents recrutés par la société COMTEL Technologie pour le traitement des données des élections générales (…)
Lire la suite
Élections législatives et communales de 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la nomination des membres de postes de vote dans le cadre des élections législatives et communales de 2026. (…)
Lire la suite
Diplomatie
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, au quartier Haie-Vive.
Jusqu’alors représenté par un consulat général, le Tchad dispose (…)
Lire la suite
Rendez-vous international à Ouidah
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont foulé le sol béninois mardi 6 janvier 2026. Elles ont été acceuillies par une délégation de Bénin (…)
Lire la suite
Palais de la Marina
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, au Palais de la Marina.
La séance hebdomadaire du Conseil des ministres n’aura pas lieu. La (…)
Lire la suite
Vodun Days 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un (…)
Lire la suite
Vodun Days 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois dans la nuit du mardi 6 janvier 2026.
La chanteuse et icône mondiale de la musique urbaine a été (…)
Lire la suite