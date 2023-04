Des travaux en cours pour améliorer le cadre de vie des populations

Le directeur de l’Agence française de développement Jérôme Bertrand-Hardy, accompagné des professionnels des médias s’est rendu ce lundi 03 avril 2023 à Agla (Cotonou) pour constater l’évolution des travaux de deux projets du secteur du cadre de vie.

Face aux effets des dérèglements climatiques, le gouvernement béninois a initié des projets pour améliorer la résilience des populations urbaines. Démarré en mars 2018, le Programme d’Adaptation des Villes au Changement Climatique Communes (PAVICC) est en cours de réalisation. Dans le 13e arrondissement de Cotonou, à Agla, le directeur de l’Agence française de développement Jérôme Bertrand-Hardy et la Chargée de projets urbains Alice Dalaut ont constaté le niveau d’avancement des travaux. Selon Abraham Avakoudjo, Coordonnateur du PAVICC, à Agla, les travaux consistent à prolonger sur environ 1 km 100 mètres, le collecteur existant X1.1 (face au commissariat d’Agla). Ces travaux vont permettre de drainer les eaux pluviales vers le Lac Nokoué. À l’en croire, le chantier est à un niveau d’exécution d’environ 50 %. Il est aussi prévu un bras collecteur d’environ 300 mètres vers l’ouest. « D’ici fin 2024, tout sera terminé », informe-t-il. Les travaux du PAVICC sont exécutés par l’entreprise française Razel-Bec à Cotonou et à Bohicon. Comè et Sèmè-Podji sont aussi des communes bénéficiaires du projet.

Selon Ghislain Hounnou, directeur général du Développement urbain, « le PAVICC, ce n’est pas que des infrastructures ». Il prend également en compte l’élaboration d’outils de planification urbaine stratégiques des quatre communes bénéficiaires. Le programme est financé à hauteur de 58.000.000 d’euros (plus de 38 milliards de FCFA) par l’AFD.

Le PAPC pour sortir Cotonou de l’eau

L’équipe de l’AFD est allée aussi sur le site d’aménagement du bassin XX à Agla, dans la partie Ouest de Cotonou. Les travaux sont réalisés dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) qui vise à sortir la ville de l’inondation. Le programme, indique le Coordonnateur Oswald Gangbo, permet de doter Cotonou de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et tertiaires, 46 km de voiries, ainsi que 7 bassins de rétention. Le coût du projet est estimé à 264 milliards FCFA. L’Agence Française de Développement (AFD) finance les travaux à hauteur de 40 millions d’euros (plus de 26 milliards de FCFA). Le programme est cofinancé par d’autres bailleurs (Banque mondiale, BOAD, BAD, BEI et BID).

Selon le Chef de mission de contrôle Séraphin Dossou, les travaux dans le bassin XX couvrent une bonne partie des 9e et 13e arrondissements de Cotonou. « Le chantier est à 55 % du taux d’exécution. (…) on projette finir en octobre 2023 », annonce-t-il. Les travaux prennent en compte la réalisation d’environ 10.000 mètres linéaires de protection de berges, l’aménagement des aires de promenade, le pavage de voies, la création d’îlots pour préserver la faune et la flore aquatique du milieu etc.

Au terme de la visite des chantiers, le directeur de l’Agence française de développement a apprécié la mise en œuvre des projets PAVICC et PAPC. « Ce sont deux projets qui participent à la sécurisation de l’agglomération de Cotonou contre les inondations. (...).C’est intéressant de voir ces projets en cours », a déclaré Jérôme Bertrand-Hardy. Ces projets, poursuit-il, vont permettre de réduire les risques d’inondation à Cotonou et améliorer la vie des populations.

Akpédjé Ayosso

4 avril 2023 par ,