Des travaux de réparation de tronçons de routes dans plus de 15 communes

Le gouvernement béninois a décidé, mercredi 28 mai 2025, en Conseil des ministres de la réalisation des travaux d’urgence de réparation des dégradations critiques relevées sur le réseau routier national.

Des routes dégradées seront bientôt réfectionnées. Selon le Conseil des ministres, des dégradations ont été relevées au niveau de trente (30) ouvrages dans les communes de Toucountouna, Cobly, Kérou, Copargo, Kandi, Banikoara, Parakou, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Avrankou, Ouinhi, Djidja, Klouékanmè, Comè et Grand Popo. « Elles portent sur des ouvrages défectueux, des ouvrages partiellement ou totalement effondrés et des équipements de sécurité (glissières et garde-corps) endommagés par les usagers », informe le Conseil des ministres.

Le gouvernement a donc prévu des travaux sur des tronçons de routes classées non revêtues, les axes Toucoutouna-Pèporiyakou, Cobly-Matéri, Kérou-Kaobagou, Parakou-Binassi-Pèrèrè-Nikki, Katagon-Avrankou, Avakpa-Tokpota.

Quant aux routes revêtues, il s’agit des axes Kandi-Banikoara, Godomey-Calavi, Kpédékpo-Bohicon, Bohicon-Dassa, Abomey-Azovê, Ouidah-Comè-Grand-Popo et du pont Martin Luther King à Cotonou.

Les tronçons de pistes rurales Fowa-Singré-Anandana et Comè-Kpablè seront aussi impactés par les travaux.

Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les entreprises retenues qui devront les exécuter conformément aux exigences de leurs cahiers de charges.

A.A.A

28 mai 2025 par