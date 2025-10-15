Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025 a autorisé le lancement des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo sera habilité et mis aux normes. Selon le Conseil des ministres, l’objectif est « d’offrir les meilleures commodités aux sportifs, en particulier les jeunes, pour la pratique de leurs disciplines sportives dans un cadre approprié, toute chose concourant à les aguerrir aux compétitions internationales ».

Pour garantir la qualité du projet, le gouvernement a donné son accord pour la contractualisation avec des cabinets spécialisés et réputés dans la maîtrise d’œuvre complète ainsi que dans la réalisation des études d’impact environnemental et social. Ces structures ont déjà fait leurs preuves sur plusieurs chantiers du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Le ministre des Sports et le ministre du Cadre de Vie sont chargés d’assurer le suivi rigoureux de la mise en œuvre du projet afin de garantir la conformité des travaux et le respect des délais.

A.A.A

15 octobre 2025 par ,