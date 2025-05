Des travaux de réfection du tronçon "Carrefour le Bélier- Sèmè"

Les travaux de réfection du tronçon Carrefour le Bélier- Sèmè ont démarré depuis le mardi 22 avril 2025.

La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers du démarrage des travaux de réfection du tronçon "Carrefour Bélier -Sèmè". Pour faciliter la circulation et réduire les gênes occasionnées aux usagers, les travaux sont menés de 7 h 00 à 15 h 00 sur la demi-chaussée entre le Carrefour le Bélier et Sèmè et de 15 h 00 à 19 h 00 sur la demi-chaussée entre Sémè et le Carrefour le Bélier. La SIRAT invite les usagers à prendre à tenir compte des plages horaires des travaux, dans chacun des sens et à respecter les couloirs provisoires de circulation qui seront définis.

