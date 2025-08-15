Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè

Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère offshore de Sèmè, renoue avec l’exploitation.

Mis à l’arrêt depuis 1998 après avoir livré près de 22 millions de barils, le champ pétrolifère de Sèmè fait désormais objet d’un ambitieux projet de redéveloppement. Les opérations de forages ont repris sur ce site situé dans le bloc mer 1 sur 551 km² entre 20 mètres et 30 mètres de profondeur.

Akrake Petroleum, filiale de Rex International Holding pilote ce projet de redéveloppement du champ pétrolier de Sèmè. L’opérateur détient 76 % des parts, l’État béninois 15 % de participation et Octogone Trading 9 %. Il est prévu une campagne de 120 jours pour forer trois nouveaux puits. Il s’agit également de mettre en place une unité de production offshore (MOPU), une unité de stockage et de déchargement flottante (FSO). Ces installations permettront d’extraire, de traiter et de stocker le pétrole en mer. Pour un début, il est attendu environ 15.000 barils par jour. Les installations devraient être opérationnelles avant la fin de l’année.

La mise en œuvre de ce projet permettra au Bénin de se compter dans le rang des pays producteurs de l’or noir.

A.A.A

