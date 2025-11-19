Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato

Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des ministres, des travaux d’entretien sur la section de route Échangeur Godomey-Akassato. Les travaux à réaliser tiennent compte également des contre-allées du carrefour Arconville à Akassato.

Bonne nouvelle pour les usagers de l’axe Echangeur Godomey-Akassato, dans la commune d’Aomey-Calavi. Des travaux d’entretien ont été autorisés ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des ministres sur cet axe, longue de 15,640 Km. Les aménagements à réaliser tiennent compte également des contre-allées du carrefour Arconville à Akassato (5,300 km).

Ces travaux selon le communiqué du gouvernement, ont été autorisés en raison des dégradations superficielles de chaussée, et de l’état de la route qui ne serait plus compatible avec la densité de la circulation au niveau du carrefour Arconville à Akassato.

Au terme d’une évaluation, il est retenu dans un premier temps, le renouvellement de la couche de roulement avec un béton bitumineux pour l’adapter aux normes actuelles et favoriser le confort de circulation aux usagers, détaille le communiqué du gouvernement. Il précise qu’il sera procédé par la suite, à l’aménagement des contre-allées du carrefour Arconville à la sortie d’Akassato afin de réduire les accidents de la circulation tout en apportant une solution à la discontinuité du trafic local sur le tronçon Godomey-Allada. « Cet aménagement permettra la parfaite connexion avec la section Akassato-Allada, en cours de construction suivant le même schéma », renseigne le communiqué du gouvernement.

