Des travaux d’aménagement annoncés sur plusieurs sites à Ouidah

Le gouvernement a autorisé mardi 31 octobre 2023, des travaux d’aménagement sur les sites du Fort français, de la Forêt sacrée, de l’esplanade du Temple des pythons, de la place MARO et du village de la plage près de la Porte du non-retour à Ouidah. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des manifestations culturelles des « Vodun days ».

Dans ses ambitions à diversifier l’offre culturelle et touristique du Bénin, le gouvernement envisage d’organiser à partir de janvier 2024, un évènement annuel dénommé « Vodun days » à Ouidah ; en marge de la célébration de la journée nationale des religions traditionnelles. Il s’agit d’un évènement contribuera à la promotion du patrimoine culturel national et au rayonnement de la destination Bénin. Dans ce cadre, le gouvernement a autorisé ce mardi 31 octobre 2023 en Conseil des ministres, des travaux d’aménagement au Fort français, à la Forêt sacrée, l’esplanade du Temple des pythons, la place MARO et au village de la plage près de la Porte du non-retour, afin d’accueillir les différentes manifestations dès l’édition 2024.

31 octobre 2023 par ,