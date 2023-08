Des transporteurs béninois bloqués à Niamey

Plusieurs transporteurs béninois en provenance du Niger pour le Bénin sont bloqués à la frontière. La décision de fermeture des frontières avec le Niger voulue par la CEDEAO serait la cause principale de cette situation qui entrave le retour au pays de ces transporteurs qui souhaitent retrouver leurs familles après plusieurs semaines d’absence.

Conformément aux décisions prises par les Etats membres de la CEDEAO pour pousser les putschistes à la sortie, le Bénin a fermé depuis plusieurs jours, la frontière avec le Niger. Cette décision des Etats de la sous-région à laquelle le pays s’est conformé, n’est pas sans conséquence sur la vie de certains compatriotes. Des transporteurs béninois après un voyage vers le Niger, peinent à effectuer leur retour au Bénin. Plus de 300 camions vides selon une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, sont bloqués à la frontière entre le Bénin et le Niger. « Nous n’avons pas de bagages. Nous sommes vides. Tout ce que nous cherchons, c’est qu’on nous autorise à quitter le Niger pour retrouver nos familles en cette période de la veille de rentrée », entend-on dans la vidéo.

Les transporteurs béninois confrontés à cette situation implore la clémence des autorités au plus haut niveau, le chef de l’État notamment, afin que les décisions nécessaires soient prises pour qu’ils arrivent au pays voir leurs familles, et vaquer à d’autres occupations.

