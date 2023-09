Des togolais en possession de passeports béninois arrêtés à la frontière de Hillacondji

Des ressortissants togolais en possession des passeports béninois ont été interpellés il y a quelques jours à la frontière de Hillacondji, près du Togo. Mis à la disposition de la Brigade économique et financière (BEF), ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Au cours d’une opération de contrôle, des agents de sécurité en poste à la frontière de Hillacondji ont interpellé il y a quelques jours, 13 personnes. Les mis en cause avaient en leur possession, des passeports béninois. On dénombre parmi eux, 03 Togolais. Ils auraient falsifié le document.

Parmi les 10 Béninois arrêtés, il y a 02 chauffeurs selon Le Potentiel. Ceux-ci assurent selon le journal, le convoyage de jeunes filles en direction du Koweït.

Les mis en cause seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

F. A. A.

4 septembre 2023 par