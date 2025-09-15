lundi, 15 septembre 2025 -

Commune de Kalalé

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat




Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus appartenant à des groupes armés ont été découverts dans les localités de Nassiconzi et de Dangazzi, dans la commune de Kalalé. Ces découvertes ont été faites après l’opération de poursuite engagée par les Forces de défense et de sécurité (FDS), après l’attaque du commissariat mercredi 10 septembre dernier.

Les Forces de défense et de sécurité plus déterminés à contrer la menace terroriste au Bénin. L’opération de poursuite engagée après l’attaque du commissariat de Kalalé mercredi 10 septembre 2025, a permis de neutraliser plusieurs assaillants. Des corps sans vie ont été découverts ce dimanche 14 septembre à Nassiconzi et à Dangazzi. Il s’agit selon des sources dignes de foi, des corps de terroristes qui avaient attaqué le commissariat de la localité.
Au cours de cette attaque, l’armée est intervenue avec des hélicoptères et des troupes au sol.
Plusieurs civils dont des membres du personnel soignant de l’hôpital de Kalalé ont été enlevés. Certains, apprend-on, ont été retrouvés. D’autres par contre, sont sans nouvelles. Mais les recherches sont en cours.
L’opération de poursuite engagée par les Forces de sécurité se poursuit.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




