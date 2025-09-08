Des terroristes abattus dans la Pendjari

Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (FAB) a permis de neutraliser plusieurs terroristes au petit matin de ce samedi 6 septembre 2025, dans le parc national de la Pendjari. Plusieurs équipements de guerre ont été également saisis chez les assaillants.

L’armée béninoise repousse une incursion de terroristes. Ce samedi 6 septembre 2025 aux environs de 6h, les soldats béninois ont repéré lors d’une mission de reconnaissance, des individus armés non identifiés (IANI) à la hauteur du parc national de la Pendjari. Au cours des échanges de tirs, plusieurs terroristes sont tombés sous les balles des soldats béninois. Des équipements de guerre composés entre autres de fusils d’assaut AK, des chargeurs de cartouches, des postes radio militaires émetteurs et récepteurs, et des cartouchières, ont été également saisis par les FAB.

Cet exploit des soldats béninois a été réalisé dans le cadre d’un ratissage en cours dans la région. L’objectif poursuivi est de sécuriser le territoire et dérouter les groupes armés actifs dans la zone frontalière depuis quelques années.

