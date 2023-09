Des terminaux d’enregistrement des naissances dans les hôpitaux ( DG ANIP)

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) mettra en place bientôt des terminaux de déclaration et d’enregistrement des naissances dans toutes les formations sanitaires du Bénin. L’information a été donnée, jeudi 31 août 2023 sur la Session #AskGouvBenin par le Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda.

Un nouveau mécanisme d’enregistrement des actes d’etat civil est en cours de mise en place au Bénin. Il sera bientôt mis à la disposition des formations sanitaires publiques dans les communes et arrondissements du Bénin, des terminaux de déclaration et d’enregistrement des naissances.

Ces terminaux permettront de « recueillir toutes les informations nécessaires à l’établissement de toutes les pièces », a expliqué Pascal Nyamulinda, Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) lors de la session AskGouv du jeudi 31 août 2023.

Le Dg ANIP précise qu’ « avec ce dispositif, les parents pourront retirer en même temps l’acte de naissance et le CIP ou tout autre pièce de leur enfant ».

La session animée sous le thème ‘’ Délivrance des actes d’état civil par l’ANIP : Quelles efficacité et fiabilité aujourd’hui ?’’ a permis au premier responsable de l’ANIP de répondre aux internautes.

Selon le DG, l’ANIP n’a délivré aucun agrément à quel que intermédiaire que ce soit et n’a jamais fait recours aux intermédiaires dans le cadre de ses prestations aux usagers.

Répondant à une question sur l’utilité des QR code sur les actes délivrés par l’ANIP, Pascal Nyamulinda explique qu’il « permet de vérifier le porteur de l’acte et assurer la sécurité et l’intégrité des données qui sont visibles ». « En effet, les données lues sur le QR code des actes de l’ANIP par les lecteurs standards et chiffrées, ne sont décodables que par une application spécifique qui est mise à la disposition des services publics ou privés, des missions diplomatiques et consulaires, des prestataires de services qui en ont fait la demande. Toutefois, l’ANIP travaille à rendre publiques des applications qui permettront l’authentification de documents délivrés par elle », a ajouté le DG.

Des applications ergonomiques et simplifiées seront bientôt mises à la disposition des usagers pour leur permettre de consulter leurs données d’identité ou soumettre des demandes de corrections. Un call center est également en cours de déploiement pour répondre et assister les usagers à travers le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers.

En ce qui concerne l’actualisation des photos, le DG ANIP a indiqué que tout demandeur de la carte d’identité biométrique peut bénéficier d’une actualisation de sa photo.

Le DG invite les usager à qui ont des difficultés à rapprocher des agents de l’ANIP au sein de la mairie ou de la préfecture la plus proche.

Marc MENSAH

1er septembre 2023 par