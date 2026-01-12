Des supporters rentrés à Cotonou sans bagages après la CAN

Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au Maroc !

Une partie de la délégation béninoise ayant pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc est rentrée à Cotonou sans ses bagages. Plus de 200 passagers étaient à bord de l’appareil.

L’avion affrété pour le retour de la deuxième vague de supporters du Bénin est arrivé à Cotonou, jeudi 8 janvier 2026, avec seulement une dizaine de valises à bord. Le reste des bagages serait resté sur le tarmac de l’aéroport de Casablanca. Les passagers concernés ont été informés qu’ils les recevraient ultérieurement.

D’après un membre de la délégation, le départ de l’hôtel vers l’aéroport a eu lieu vers 4 heures du matin. Les voyageurs auraient ensuite attendu toute la journée avant de décoller vers 18 heures.

L’avion affrété par le ministère béninois des Sports avait quitté Madrid en Espagne, selon le témoignage d’un passager.

L’appareil a atterri à Cotonou vers 23h30. Dans le hall de livraison des bagages, l’attente s’est prolongée plus de deux heures. Et, la majorité des bagages n’était pas arrivé, selon les mêmes sources.

Les circonstances exactes de cet incident n’ont pas été officiellement précisées. Certains voyageurs s’interrogent sur les modalités du contrat entre le comité d’organisation de la CAN et la compagnie aérienne concernée.

Aujourd’hui, personne ne sait le sort réservé à ces bagages abandonnés à l’aéroport de Casablanca. Certains bagages contenaient des produits périssables. Les passagers s’inquiètent de savoir s’ils pourront retrouver le contenu de leurs bagages intacts. Cette situation pourrait conduire les passagers à réclamer des dommages pour les pertes subies.

Les Guépards du Bénin ont pris part à la CAN Maroc 2025. Ils ont disputé trois matches de phase de groupes. Le Bénin s’est d’abord incliné (1-0) face à la République démocratique du Congo. Il a ensuite signé une victoire (1-0) contre le Botswana. Une première historique pour le pays en phase finale de CAN. Lors du dernier match de poule, les Guépards ont été battus (3-0) par le Sénégal. Qualifié pour les huitièmes de finale, le Bénin a affronté l’Égypte. Il a été éliminé (3-1) après prolongation. Malgré l’élimination, la participation béninoise a mobilisé de nombreux supporters, présents sur plusieurs sites de la compétition.

