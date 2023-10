Des stylistes exposent leurs créations au 15e FESMMA

C’est à travers un grand défilé international que la 15e édition du Festival de la mode et du mannequinat africain (FESMMA) s’est achevée samedi 28 octobre 2023 au palais des congrès de Cotonou. Les mannequins, venus nombreux à cette édition, ont exposé les talents des stylistes de la mode africaine.

Au cours de ce grand défilé international qui a eu pour cadre le palais des congrès de Cotonou, ces mannequins à travers différentes parades, ont su mettre en valeur le génie créateur et le savoir-faire de 15 stylistes africains, et asiatiques, dans le façonnement des tissus fabriqués sur le continent et en Europe.

Les invités ont pu apprécier au cours de cette soirée, des modèles inspirés non seulement des « traditions ancestrales », mais aussi de la modernité, qui rivalisent d’originalité.

Créé en 2008, le FESMMA vise comme objectif, la valorisation de la mode africaine, et le génie créateur des stylistes.

