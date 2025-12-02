Des spectacles d’humour à Cotonou

Du 5 au 6 décembre 2025, l’Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou se transformera en un véritable temple de l’humour avec le Village du Rire. L’évènement est organisé dans le cadre de la première édition de Cotonou Comedy Festival.

Le gouvernement béninois offre au grand public deux soirées de spectacles d’humour entièrement gratuits. C’est à travers le Village du Rire au Palais des Congrès de Cotonou. Au programme, plusieurs figures montantes et confirmées de l’humour béninois ainsi que des 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭é𝐬 𝐝’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞. Il s’agit entre autres de Germain Virgule, Baba Femelle, Jocelyn Dogbo, Kenneth Yannick, Udvance Weke, Sam du Barça, Humoriste Barboza, Corelias, Hypolite Bakari, Alpheenomenal et Kady.

Chaque soir, de 19 h 30 à 22 h, les festivaliers pourront assister à des projections de sketchs et à des spectacles diffusés sur écran géant. Une occasion unique de revivre les moments forts du stand-up africain et international, dans une atmosphère conviviale. À partir de 22 h, place à la fête avec un aftershow animé par un DJ, pour prolonger la soirée dans une ambiance rythmée et chaleureuse.

Ce rendez-vous s’inscrit dans l’agenda culturel national, soutenu par le Gouvernement du Bénin qui, via l’Agence de Développement des Arts et de Culture, multiplie les initiatives pour promouvoir la créativité et l’industrie culturelle béninoise. Un partenariat a été signé avec le Groupe “Montreux Comedy” dans le cadre de l’initiative Cotonou Comedy Festival.

