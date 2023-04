Des solutions technologiques en imagerie dans les hôpitaux du Bénin

Le gouvernement a décidé, en conseil des ministres, mercredi 26 avril 2023, de la mise en place d’un système intégré d’information, de gestion de l’archivage et de la communication en imagerie médicale dans des formations sanitaires du Bénin.

Le système intégré d’information, de gestion de l’archivage et de la communication en imagerie médicale à mettre en place dans les formations sanitaires du Bénin entre en droite en ligne avec le développement des pôles de compétences dans ces formations.

Pour le gouvernement, un tel système permettra d’assurer une meilleure gestion de l’information médicale et des images au profit du patient.

« Un tel outil permet de stocker des images de toutes les modalités radiologiques et non radiologiques, de traiter, comparer, interpréter et diffuser celles-ci dans l’ensemble des services d’un hôpital. Ces équipements facilitent par ailleurs la disponibilité de l’information entre les professionnels de la santé pour une prise en charge centrée sur le patient », précise le Conseil des ministres de ce mercredi.

Le système intégré d’information, de gestion de l’archivage et de la communication en imagerie médicale permettra, entre autres, « l’amélioration de l’accessibilité aux images médicales pour les radiologues et les cliniciens de l’établissement avec une mise à disposition immédiate et dans tous les services quelle que soit la modalité à l’origine des images ; la suppression de supports traditionnels (films, papiers.) coûteux, volumineux et polluants ; la réduction du risque de perte des dossiers d’imagerie ; la sollicitation de contre-expertise en dehors du territoire national ; la sécurisation des données médicales. De plus, le dispositif permet l’échange d’informations administratives avec le Système d’Information de Radiologie et le Système d’Information hospitalier pour l’identification et la prise en charge efficiente du patient ».

Le Conseil a approuvé la contractualisation avec les prestataires retenus aux fins d’implémenter ces solutions technologiques, dans un premier temps, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou, au Centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou et au Centre hospitalier universitaire et départemental de l’Ouémé.

Le gouvernement explique qu’« avec la construction, l’équipement et la mise en fonction prochaine d’un hôpital de référence destiné à réduire les évacuations sanitaires, ainsi que les réformes intervenues dans le secteur de la santé, l’accent est mis sur la digitalisation pour améliorer le système d’information sanitaire, promouvoir la recherche et l’innovation en la matière ».

