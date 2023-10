Des sessions sur les avantages du certificat du NPF/FiD

Des séances d’information et de sensibilisation sur les avantages du certificat du NPF/FiD ont été organisées du lundi 02 Octobre 2023 au vendredi 06 octobre 2023 dans les départements de l’Atacora, la Donga, du Borgou et de l’Alibori.

Les Assistants sociaux en service dans les Centres de promotion sociale (CPS) des communes de Natitingou, de Djougou, de Parakou et de Kandi ont été outillés sur les avantages du certificat du NPF/FiD. Les sessions ont été organisées du lundi 02 Octobre 2023 au vendredi 06 octobre 2023 à l’initiative du programme d’Identification unique pour l’intégration régionale (WURI) Bénin du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Les participants ont suivi quatre communications. Il s’agit de : ‘’Communication sur le Numéro Personnel d’Identification : fondements juridiques et caractéristiques’’ ; ‘’ la Présentation du certificat du NPI : fondement juridique, avantages pour l’inclusion et l’accès aux services sociaux de bases’’ ; ‘’Processus d’obtention en ligne et physiquement pour accompagner les usagers. Cas pratique’’ et ‘’Présentation du Mécanisme de Sauvegarde des Droits des Usagers’’.

Les ateliers visent à faciliter l’identification des bénéficiaires des projets et programmes mis en œuvre, notamment le cash plus Care sous la conduite des Centres de promotion sociale des départements concernés, a indiqué Noah AGBAFFA-PADONOU, Conseiller Technique au Suivi des Projets de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, au lancement des sessions de Natitingou.

Mis en œuvre au Bénin grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale, le projet WURI vise la mise en place d’un système d’identification unique de base pour toute personne sur le territoire national, sans prendre en considération son statut juridique.

