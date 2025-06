Des séances de dépistage et de traitement gratuits à la Fondation Claudine Talon

La Fondation Claudine Talon organise à partir du 9 juin 2025, au Centre hospitalier universitaire départemental (CHD) de Porto-Novo, une campagne de dépistage et de traitement gratuits de la cataracte.

Des soins de santé gratuits à la Fondation Claudine Talon pour les personnes souffrant de la cataracte. Une campagne de dépistage et de traitement gratuits est organisée en leur intention au CHUD Ouémé-Plateau. L’information est rendue publique à travers une publication sur ses canaux digitaux de la fondation.

« Toute personne adulte souffrant de problèmes d’yeux et en particulier de la cataracte (aveugle ou borgne) à se rendre à Porto-Novo, au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé et du Plateau pour se faire dépister gratuitement les 10, 11 et 12 juin 2025 », précise le communiqué de la Fondation Claudine Talon.

Les personnes souffrant de cette affection sont invitées à se présenter dans l’hôpital indiqué à partir de 7h30 les jours de dépistage. Celles ayant une cataracte confirmée seront prises en charge gratuitement du 16 au 19 juin.

F. A. A.

5 juin 2025 par ,