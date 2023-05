Des sanctions en vue après les tueries de Kérou

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) risquent des sanctions à la suite de l’attaque de groupes armés qui ont tué une dizaine de civils dans la nuit du lundi 1er au mardi 02 mai 2023 à Kérou. Le gouvernement l’a fait savoir, mercredi 03 mai 2023, par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) se déploient de façon préventive de manière à éviter ce qui s’est passé à Kérou dans la nuit du lundi 1er au mardi 02 mai 2023. « (…) il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations », a fait constater Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, mercredi 03 mai 2023, en marge du Conseil des ministres.

C’est au regard de ces constats « que le président de la République a demandé instamment qu’une mission d’enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour conséquemment en tirer les leçons », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji.

Selon le porte-parole du gouvernement, les résultats de l’enquête permettront de « mettre en branle les mesures de sanction à l’égard de tous les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui ont en charge, la maîtrise de la conduite des opérations et qui auraient manqué à leur devoir ».

M. M.

3 mai 2023 par ,