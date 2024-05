Des rues fermées autour du site des pèlerins à Cotonou

En prélude à la tenue du Hadj 2024, un nouveau plan de circulation a été établi autour du site de rassemblement des pèlerins au quartier Akpakpa Toklégbé à Cotonou.

Le site d’accueil des pèlerins sis à Akpakpa Toklégbé (ex SOBETEX) sera exploité dans le cadre des opérations relatives à l’édition 2024 du pèlerinage à la Mecque.

« Ces opérations nécessiteront la fermeture temporaire des rues menant à Pharmaquick et à l’Association interprofessionnelle de Coton (AIC) pendant les périodes allant du 29 mai au 07 juin 2024 d’une part et du 24 juin au 03 juillet 2024 d’autre part », a informé le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique dans un communiqué en date du 29 mai 2024.

Alassane Seidou appelle au respect du nouveau plan de circulation autour du site de rassemblement des pèlerins au quartier Akpakpa Toklégbé à Cotonou.

M. M.

