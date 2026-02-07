Des revendeuses de faux médicaments arrêtées au marché de Sékou

La Police républicaine a procédé ce jeudi 05 février 2026, à l’interpellation de deux revendeuses au marché de Sékou, dans la commune d’Allada. Elles avaient en leur possession, 73 Kg de faux médicaments contrefaits qu’elles s’apprêtaient à vendre.

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la détention et la commercialisation de produits pharmaceutiques contrefaits, les éléments du commissariat de l’arrondissement de Sékou ont interpellé deux revendeuses ce jeudi 05 février 2026, au marché de la localité. L’une des revendeuses avait en sa possession 37 Kg de faux médicaments tandis que la seconde détenait 36 Kg, tous destinés à la vente.

Les produits ainsi saisis et leurs propriétaires ont été conduits au commissariat pour des besoins d’enquête.

F. A. A.

7 février 2026 par ,