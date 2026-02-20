vendredi, 20 février 2026 -

918 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Beaufort Lager annonce un partenariat panafricain d’exception avec Fally Ipupa

Accident de circulation

Un mort et une blessée à Cocotomey


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à Cocotomey, près du carrefour « Aglouza », a fait un mort et une blessée grave. Deux jeunes sur une moto (…)  
Lire la suite
Secteur culture et arts

Des résultats tangibles sous le leadership de Jean-Michel Abimbola


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le secteur de la culture et des arts, dirigé par le ministre Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, a connu une transformation profonde, portée par la vision du Président (…)  
Lire la suite

Pourquoi j’appelle à voter pour Romuald Wadagni en 2026


20 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
En 2026, le Bénin ne choisira pas seulement un président. Il choisira la direction de son destin. Je suis de ceux qui ont vu notre pays douter. Je suis de ceux qui ont vu (…)  
Lire la suite
Magistère de Patrice TALON

Entre bilan et petits secrets, Janvier Yahouédéou dit tout.


20 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
De passage sur l’émission Focus de la télévision nationale , le 10 février 2026, Janvier Yahouédéou ministre conseiller à la présidence de la République, fait le bilan de (…)  
Lire la suite
Après l’installation des nouveaux conseils communaux

Les maires non réélus gardent provisoirement leurs véhicules de fonction


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon a ordonné la suspension immédiate de la passation des véhicules de fonction des maires (…)  
Lire la suite
Site touristique au Bénin

Ouidah toujours animée un mois après les Vodun Days


20 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un mois après les Vodun Days organisés du 8 au 10 janvier sur plusieurs sites emblématiques de Ouidah, la plage ne désemplit pas. À la Porte du non-retour, touristes, (…)  
Lire la suite
Tribune

Inscription de Lucie Randoin parmi les femmes scientifiques à honorer (…)


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le projet Hypatie visait à inscrire sur les emplacements restés libres au deuxième étage de la Tour Eiffel les noms de femmes pionnières et exemplaires dans l’histoire des (…)  
Lire la suite

50 millions FCFA réclamés à une clinique pour le décès d’un enfant


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un dossier de décès d’un enfant dans une clinique est devant le (…)
Lire la suite

Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey


19 février 2026 par Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts (…)
Lire la suite

5 ans de prison requis contre un officier de la police


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministère public a requis cinq (05) ans de prison ferme et cinq (05) (…)
Lire la suite

Franck Kpassassi prend les rênes de la mairie d’Abomey


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau maire Franck Métolé Kpassassi est désormais investi pour (…)
Lire la suite

140 plaquettes de chanvre indien saisies à Tchetti


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les éléments du commissariat frontalier de Tchetti, localité située (…)
Lire la suite

Les suppléants Mounifa Karim et Idrissou Amadou attendent leur installation


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les suppléants Mounifa Tidjani Karim et Idrissou Amadou pourraient (…)
Lire la suite

La CENA échange avec l’ambassadrice du Bénin en France


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), (…)
Lire la suite

Le Roi du Maroc soutient l’action du Président Trump pour la (…)


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, soutient l’action du (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

Nouvelles règles pour la désignation des membres des Commissions


19 février 2026 par Marc Mensah
Le décret n° 2026-028 du 4 février 2026 modifie les règles de (…)
Lire la suite

L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une (…)
Lire la suite

Nathan Tchibozo premier olympien d’hiver du Bénin


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en (…)
Lire la suite

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis appuient les efforts du Bénin avec des kits de maternité


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les ministères en charge de la défense nationale et de la santé ont (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Entre bilan et petits secrets, Janvier Yahouédéou dit tout.


20 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
De passage sur l’émission Focus de la télévision nationale , le 10 (…)
Voir

Voici le modèle de toilettes publiques prévu par la mairie de Cotonou


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la (…)
Voir

Beaufort Lager annonce un partenariat panafricain d’exception avec (…)


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Voir

VISION BÉNIN 2060 ALAFIA, UN MONDE DE SPLENDEURS


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
Voir

En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Voir

Patrice Neveu nouveau sélectionneur des Eperviers


19 février 2026 par Marcel HOUÉTO
La Fédération togolaise de football a annoncé la nomination du (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte la Palestine en mars


19 février 2026 par Marcel HOUÉTO
La sélection béninoise de football affrontera successivement la Guinée (…)
Lire la suite

Le Cameroun rejoint les pays accueillant les migrants expulsés par (…)


19 février 2026 par Marcel HOUÉTO
Huit migrants africains en situation irrégulière, ressortissants du (…)
Lire la suite

La CENA encore en retard pour la sélection des agents électoraux


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (…)
Lire la suite

40 centres et garderies agréés par l’État


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de (…)
Lire la suite

Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 18 FÉVR. 2026


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Une vingtaine d’individus interpellés pour trafic de produits psychotropes


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des (…)
Lire la suite

Un orpailleur interpellé à Ouaké avec du chanvre indien


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires