Accident de circulation Un mort et une blessée à Cocotomey

20 février 2026 par ,

Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à Cocotomey, près du carrefour « Aglouza », a fait un mort et une blessée grave. Deux jeunes sur une moto (…)

Secteur culture et arts Des résultats tangibles sous le leadership de Jean-Michel Abimbola

20 février 2026 par ,

Le secteur de la culture et des arts, dirigé par le ministre Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, a connu une transformation profonde, portée par la vision du Président (…)

Pourquoi j’appelle à voter pour Romuald Wadagni en 2026

20 février 2026 par

En 2026, le Bénin ne choisira pas seulement un président. Il choisira la direction de son destin. Je suis de ceux qui ont vu notre pays douter. Je suis de ceux qui ont vu (…)

Magistère de Patrice TALON Entre bilan et petits secrets, Janvier Yahouédéou dit tout.

20 février 2026 par

De passage sur l’émission Focus de la télévision nationale , le 10 février 2026, Janvier Yahouédéou ministre conseiller à la présidence de la République, fait le bilan de (…)

Après l’installation des nouveaux conseils communaux Les maires non réélus gardent provisoirement leurs véhicules de fonction

20 février 2026 par ,

Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon a ordonné la suspension immédiate de la passation des véhicules de fonction des maires (…)

Site touristique au Bénin Ouidah toujours animée un mois après les Vodun Days

20 février 2026 par ,

Un mois après les Vodun Days organisés du 8 au 10 janvier sur plusieurs sites emblématiques de Ouidah, la plage ne désemplit pas. À la Porte du non-retour, touristes, (…)

