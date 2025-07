Des restrictions de stationnement sur la Route des pêches

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), maître d’ouvrage délégué, interdit strictement « de stationner sur les caniveaux et les trottoirs de part et d’autre de la Route des pêches ».

Les « usagers » sont invités à « stationner uniquement sur les contre-allées », le long de la Route des pêches.

Selon un communiqué de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) en date du 21 juillet 2025, des zones sont clairement délimitées au sol pour permettre un stationnement en créneau.

Deux parkings ont également été aménagés. L’un à la descente de la bretelle reliant le carrefour Club des Rois à la plage. L’autre, au carrefour Togbin, face à la station-service JB Petroleum.

Les contrevenants s’exposent à des « contraventions, amendes routières ou à l’enlèvement de leur véhicule par les services compétents de la Police républicaine », précise le communiqué.

La SIRAT remercie les usagers pour leur collaboration et assure vouloir garantir « de meilleurs services » à la population.

