Appui du gouvernement

Des ressources pour renforcer l’Agence béninoise de la protection civile




En conseil des ministres, mercredi 22 octobre 2025, le gouvernement a décidé de mettre de nouvelles ressources à disposition de l’Agence Béninoise de la Protection Civile

Les ressources mises à disposition de l’Agence Béninoise de la Protection Civile permettront d’améliorer les équipements, la formation du personnel et la coordination des secours. « Dans un contexte d’exposition aux aléas naturels et anthropiques, il s’avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l’Agence », souligne le compte rendu du Conseil du 22 octobre 2025.

Créée en juillet 2024, l’Agence Béninoise de la Protection Civile remplace l’ancienne Compagnie des sapeurs-pompiers. Ce changement marque, selon le gouvernement, un « passage de l’approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction, dans une démarche d’anticipation ».

Le gouvernement explique avoir mené « une évaluation approfondie des besoins à court et moyen termes » afin de garantir l’efficacité durable des interventions de l’Agence Béninoise de la Protection Civile. En dotant l’Agence de moyens renforcés, le gouverneement veut réduire les pertes humaines et assurer « une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d’urgence ».
M. M.

22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




