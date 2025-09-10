Des responsables de la SBEE en prison pour abus de fonction

Plusieurs cadres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) sont placés sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il leur est reproché des faits d’abus de fonction.

Après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF), le directeur des ressources humaines de la SBEE et plusieurs de ses collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Les six mis en cause sont poursuivis pour abus de fonction et divers autres chefs d’accusation.

Au terme de plusieurs auditions devant le Parquet spécial et le juge des libertés, la juridiction spéciale a ordonné la détention provisoire pour trois accusés. L’enquête se poursuit.

F. A. A.

10 septembre 2025