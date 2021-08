Des responsables de l’Ortb placés en garde à vue

Des responsables de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (Ortb) sont arrêtés et placés en garde à vue à la Brigade Économique et Financière (BEF) depuis lundi 23 août 2021 pour détournement de deniers publics.

Près de 200 millions de FCFA auraient été détournés par des cadres de l’Ortb. Selon ‘’Le Potentiel’’, quatre agents ont été arrêtés et placés en garde à vue à la Brigade Économique et Financière (BEF). Il s’agit de Kossi Amagbè Atinkpahoun (chef service comptabilité à la direction générale de l’Ortb), Gildacio Lydvin Quenum, (chef service financier comptable à la direction régionale de Parakou), Rejouis Alex Choukpa et un certain Codjia (sous la direction financière de l’office). Ils sont poursuivis pour abus de fonction et détournement de deniers publics. « Les membres du réseau opéreraient par des passations des marchés farfelus avec des prestataires copains et empocheraient des commissions allant de 10 à 20%. Ce réseau aurait pour siège, la direction régionale de l’Ortb Parakou », informe la même source.

C’est le chef service financier comptable à la direction régionale de Parakou Lydvin Quenum qui s’occupe du dispatching des fonds. L’affaire a éclaté après son arrestation. Il aurait fait un transfert 21.000.000 millions FCFA sur le compte de Kossi Amagbè Atinkpahoun.

