L’opération a démarré ce mardi au ministère des Affaires étrangères

Le gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji, accompagné des membres du Comité de pilotage s’est rendu ce mardi 1er septembre 2020 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération (MAEC). Objectif, s’assurer du bon déroulement de l’opération de formalisation des demandes d’acte de naissance sécurisé, de certificat d’identification personnelle et de carte d’identité biométrique au profit des agents publics en service dans ce ministère.

Le gestionnaire mandataire de l’ANIP s’est dit satisfait du déroulement de l’opération et des dispositions prises par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour sa réussite. Il a également exprimé sa satisfaction par rapport aux diplomates rentrés au pays qui n’avaient pas le RAVIP, et qui ont profité de cette opération pour faire leur enrôlement avec leurs familles.

Selon Cyrille Gougbédji, l’enrôlement est l’inscription au registre national des personnes physiques et tout citoyen béninois. Toute personne étrangère vivant sur le sol étranger béninois a l’obligation de s’inscrire au registre national des personnes physiques.

« A présent, ceux qui n’avaient pas pris part à l’opération du RAVIP, doivent se faire prendre au Registre national des personnes physiques », a-t-il ajouté.

Plus de 115 demandes de cartes d’identité biométrique, de certificats d’identification personnelle et d’actes de naissance sécurisés ont été satisfaites dans la journée de ce mardi au MAEC ; et environ 60 personnes enrôlées au Registre national d’identification.

L’appui à la formalisation des demandes d’acte de naissance sécurisé, de certificat d’identification personnelle et de carte d’identité biométrique dans les ministères vise à faciliter l’enregistrement et l’enrôlement des agents et leur éviter les longues files d’attente au siège de l’ANIP.

F. A. A.

2 septembre 2020 par