Des représentations théâtrales à Parakou et Cotonou ce week-end

Après les lectures et spectacles dans les établissements scolaires, les représentations théâtrales démarrent ce 23 avril 2022 à Parakou et le 24 avril à Cotonou.

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, le 27 mars dernier, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a mobilisé les acteurs du monde de théâtre pour des activités. Il y a eu des lectures et spectacles dans les établissements scolaires de six (06) villes du Bénin (Natitingou, Djougou, Allada, Ouidah, Porto-Novo et Kétou), les 7, 8 et 9 avril 2022.

A travers une publication, le ministère annonce le début des représentations théâtrales. Elles se dérouleront le 23 avril à l’Institut Français de Parakou et le 24 avril au Palais des Congrès de Cotonou à 20 h 30. L’entrée est libre et gratuite.

« Il s’agit d’une part, de faire vivre aux apprenants de nos collèges, le théâtre à travers des mises en espace de pièces inscrites au programme et d’autre part, de donner à voir au public les meilleures des créations théâtrales des acteurs de la scène ces dernières années », informe le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A.Ayosso

22 avril 2022 par ,