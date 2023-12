Des réflexions sur les stratégies au Bénin pour faire face aux chocs

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, ce jeudi 14 décembre 2023, à l’ouverture de la 4e édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) au Palais des Congrès de Cotonou.

Des chercheurs, professeurs d’universités et acteurs de l’économie béninoise prennent part à la 4e édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) placées sous le thème « Quelles stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples ? ». Le monde est marqué par de multiples chocs, entre autres, la pandémie du covid-19, le conflit géopolitique en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, l’instabilité institutionnelle dans de nombreux pays de la sous-région, la flambée des prix des denrées alimentaires et du pétrole, le dérèglement climatique etc. « Face à ces différents chocs, les réponses nationales et internationales ont parfois manqué de solidarité, de concertation, laissant les pays les plus vulnérables être des victimes collatérales de ces différents bouleversements », a relevé le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances. Le Bénin, souligne Hermann Orou Takou, géographiquement loin de ces foyers de tensions, reste tout de même affecté en raison des interdépendances régionales ou mondiales. A l’en croire, la 4e édition des JSEB, est une occasion de confronter les résultats théoriques du monde universitaire avec les politiques publiques mises en œuvre pour une meilleure efficacité.

Selon le directeur général adjoint de l’économie Elie Idohou « les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise de cette année se veut être l’occasion d’adresser des recommandations pertinentes et crédibles pour faire de la volonté du gouvernement d’atteindre une croissance forte et inclusive une réalité ». L’une des innovations de la 4e édition des JSEB, est la tenue de la table ronde des décideurs sous le thème « Inclusion financière et résilience au Bénin ». Elle permettra, informe Elie Idohou, de valoriser les bonnes pratiques et les partages d’expérience et d’enseignement pour de meilleurs résultats en matière d’inclusion financière et de résilience dans notre pays.

À en croire le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin, les chocs multiples ont un impact significatif sur la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations Unies. « Je n’ai point de doute que de vos échanges sortiront des recommandations qui vont permettre de guider l’action publique dans les prochaines années », a confié Aouale Mohamed Abchir.

Le Directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Josué Azandégbé a axé son intervention sur l’importance de l’organisation des JSEB dans un contexte où l’économie béninoise est confrontée à de nombreux défis. La recherche scientifique selon lui, est un catalyseur essentiel pour élaborer des politiques éclairées et des solutions novatrices. « La recherche en sciences économiques n’est pas seulement un exercice intellectuel, mais elle constitue également un instrument puissant pour orienter les politiques publiques. En tant que nation nous devons donc exploiter cette puissance pour concevoir des stratégies qui favorisent une croissance inclusive durable et équitable », a affirmé le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les JSEB sont organisées par le ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction générale de l’Economie (DGE) en collaboration avec les unités de formation et de recherche en sciences économiques au Bénin. La première journée a été marquée par une conférence inaugurale axée sur « la dette publique en Afrique sub-saharienne : vers l’insoutenabilité ? » animée par Patrick Villieu, Professeur à l’Université d’Orléans, France. Les différentes sessions ont porté sur le capital humain, la pauvreté et l’inégalité ; la gouvernance et inclusion économique et sociale ; l’endettement et politique budgétaires ainsi que le commerce international et intégration régionale. Les travaux des JSEB se poursuivent ce vendredi 15 décembre 2023. Gilles Dufrénot, Professeur, Sciences Po Aix, France va animer la conférence inaugurale de la deuxième journée intitulée « Accès aux nouvelles technologies et efficacité de la croissance : Des disparités en Afrique ». Les échanges permettront d’aborder des thèmes relatifs aux politiques et pauvreté énergétiques ; à l’innovation financière et logistique ; à la transition numérique et développement etc.

Akpédjé Ayosso

14 décembre 2023 par ,