Des réflexions à l’Africa SME Champions Forum pour soutenir davantage les PME

Sofitel Cotonou Marina Hôtel a accueilli, jeudi 8 mai 2025, la 10ᵉ édition d’Africa SME Champions Forum. La cérémonie d’ouverture présidée par Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale a réuni des chefs d’entreprises, institutions financières, organisations régionales et acteurs de l’innovation autour d’un format inédit : le conclave stratégique.

Mettre en place un ‘’Plan de transformation 2025-2035’’ qui place les PME africaines au cœur du nouveau modèle économique du continent. Telle est l’ambition de la 10 édition d’Africa SME Champions Forum tenue à Cotonou. Dix ans après sa première édition, le forum entend marquer une étape importante dans sa mission de soutien aux PME africaines. « Nous avons un bilan qui nous a permis ces 10 dernières années, d’accompagner plus de 1000 Petites et Moyennes Entreprises. 10 à 15 % des Petites et Moyennes Entreprises qui participent au forum ont créé des emplois et trouvé des financements », a déclaré le président d’Africa SME Champions Forum et d’AfricSearch Group, Didier Acouetey. L’objectif est d’impacter plus d’entreprises. « Nous aimerions passer au moins à 50 % voire plus », a-t-il ajouté. Didier Acouetey rappelle que la contribution des PME africaines à la richesse reste encore très inférieure à celle observée dans d’autres économies.

Cette 10 édition innove avec un format de participants réduit afin de formuler des recommandations concrètes. « L’objectif, c’est de voir comment à travers un pacte engageant, on arrive à fédérer les acteurs de l’écosystème pour porter la croissance des PME. Il nous faut établir une feuille de route qui nous permettra à partir de 2026 d’affirmer que nous avons commencé à changer la trajectoire des PME pour construire les géants industriels qui nous manquent tant sur le continent africain », a souligné Didier Acouetey.

Réinventer les PME

Les PME représentent plus de 95 % du tissu entrepreneurial national et contribuent de manière significative à l’emploi et à la production. Malgré leur potentiel, elles restent confrontées à de nombreux défis notamment l’accès au financement, la faible compétitivité et un environnement peu favorable à l’innovation. Le président du Conseil national du Patronat du Bénin, Eustache Kotingan, s’est réjoui de l’organisation de ce forum qui se veut un espace du dialogue constructif entre les acteurs publics et privés pour définir des stratégies concrètes. Il s’agit, poursuit-il, de renforcer la compétitivité des PME, faciliter leur accès au financement et encourager la recherche et l’innovation.

Pour le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs immobilières, Félix Amenounve, au-delà des actions concrètes de financement, il faut aller plus loin. « Nous devons réfléchir autrement ; réinventer nos PME », a-t-il déclaré. Il est essentiel selon lui, de créer une nouvelle génération de PME issues des universités et instituts de formation. Félix Amenounve a aussi relevé la nécessité de réorienter les PME vers les secteurs stratégiques et innovants créant de la richesse.

Un écosystème favorable à la croissance des PME

Dans son discours d’ouverture, le ministre d’Etat Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a insisté sur la mise en place d’un écosystème propice à la croissance des PME pour qu’elles puissent ‘’naître, grandir et prospérer’’. Parmi les conditions essentielles, il cite : une situation macroéconomique saine ; des infrastructures adaptées (accès à l’énergie stable et à bas coût, routes, internet etc) et un environnement favorable aux entreprises). Sur la question du financement, Abdoulae Bio Tchané a insisté sur l’innovation. « L’innovation, c’est dans le fonctionnement de l’entreprise, mais c’est aussi surtout dans les conditions de financement et les instruments de financement », a-t-il affirmé.

La cérémonie a été également marquée par la signature d’une convention entre African Guarantee Fund et la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) portant sur un montant de 15 milliards de FCFA pour le financement des PME. Les échanges de cette 10e édition du forum se sont axées entre autres, sur le pacte continental pour les PME comme catalyseur de croissance économique et de création d’emplois, le financement des PME, la digitalisation et réduction du risque PME.

