Des réflexions à Cotonou sur la réglementation des produits alimentaires malsains

Les acteurs impliqués dans le contrôle des produits de grande consommation au Bénin prennent part, depuis mardi 10 octobre 2023, à l’hôtel Golden Tulip, à un Forum national sur la réglementation des produits alimentaires malsains, des boissons et du tabac au Bénin.

Alerter sur la qualité des produits destinés à la consommation et susciter des actions pour prévenir les maladies non transmissibles. C’est le but du Forum national sur la réglementation des produits alimentaires malsains, des boissons et du tabac au Bénin, initié par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. « Alors que les effets néfastes de l’alcool, du tabac, des aliments trop gras, trop salés ou sucrés sur la santé ne sont plus à démontrer, la promotion de la consommation de ces facteurs de risque, notamment auprès des plus jeunes ne faiblit pas malgré les recommandations de l’OMS sur la publicité les ciblant », a affirmé Dr Jean Kouamé Konan, représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé au Bénin.

Un lien est établi entre l’usage abusif des produits malsains et les maladies non transmissibles. « Un adulte béninois sur quatre est hypertendu et un sur huit a une glycémie anormale. De plus, deux tiers des hypertendus et 97% des diabétiques s’ignorent et ne le découvrent qu’à l’occasion d’une complication grave, souvent irréversible », a souligné le Secrétaire général du ministère de la santé, Dr Ali Imorou Bah Chabi. Il a invité les participants à mener des réflexions pragmatiques en tenant aussi compte du secteur informel, et des groupes difficiles tels que les brasseurs d’alcool locaux, les micro-industries de manufacture, les vendeurs de nourriture dans la rue et les annonceurs en ligne de produits malsains. « Ce n’est qu’en ne laissant personne en rade, que nous pouvons caresser le rêve d’un environnement alimentaire propice à la prévention des maladies non transmissibles », a affirmé le Secrétaire général du ministère de la santé, Dr Ali Imorou Bah Chabi.

Le forum est présidé par les Secrétaires généraux des ministères de la santé, des affaires sociales, de l’agriculture, de l’intérieur, des sports, des finances, du commerce et du plan.

Akpédjé Ayosso

12 octobre 2023 par ,