mercredi, 3 décembre 2025 -

830 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Rencontre des SG et DG des CCI de l’UEMOA

Des réflexions à Cotonou pour l’élaboration du baromètre des entreprises

(Vers la mise en place d’un observatoire économique)




L’hôtel Azalai de Cotonou accueille une rencontre des secrétaires généraux et directeurs généraux des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’UEMOA et de la Guinée Conakry. Les travaux ont été lancés ce mercredi 3 décembre 2025, par le premier vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Casimir MIGAN.

Des secrétaires généraux et directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie de l’UEMOA et de la Guinée Conakry échangent sur l’élaboration du baromètre des entreprises et le processus de mise en place d’un observatoire économique. Ces travaux qui se déroulent du 3 au 4 décembre à Cotonou, visent à doter l’espace UEMOA d’outils modernes de veille économique afin de faciliter la prise de décision, de mutualiser les actions et de produire des baromètres sectoriels communs permettant une meilleure connaissance de l’écosystème entrepreneurial de l’Union.

« Une Chambre de Commerce et d’Industrie est avant tout, la maison des entreprises. Pour les accompagner efficacement, il faut bien connaître leur réalité quotidienne, comprendre leurs enjeux et identifier leurs besoins présents et futurs », a déclaré le premier vice-président de la CCI Bénin. Selon Casimir MIGAN, l’observatoire économique est un outil indispensable de plaidoyer et d’influence.

Casimir MIGAN, premier vice-président de la CCI Bénin

« Il est un instrument indispensable à la mission même d’une Chambre de Commerce et d’Industrie. Il en constitue le socle, celui sur lequel repose nos actions, nos décisions et notre vision », a-t-il affirmé. Mettre en place l’observatoire, souligne Casimir MIGAN, « c’est renforcer la capacité de chaque Chambre de Commerce et d’Industrie à être un partenaire stratégique, un acteur de développement économique, un catalyseur de croissance pour l’ensemble des entreprises ».

Cette rencontre à Cotonou fait suite à la 10e édition du séminaire d’information, de partage d’expériences et d’approbation des réformes de l’UEMOA à l’endroit des SG et DG des organisations membres de la Chambre Consulaire Régionale tenue du 8 au 10 juillet 2025 à Niamey au Niger. Selon la directrice Générale de la Chambre Consulaire Régionale (CCR) de l’UEMOA, Mariétou COULIBALY, « l’une des recommandations de ce séminaire était la mise en place au sein de l’union d’un baromètre de l’environnement des affaires qui servira de source d’information et d’action politique et économique pour les pouvoirs publics et les acteurs économiques de l’union ».

Pour Mariétou COULIBALY, les travaux cadrent parfaitement avec les trois axes de la mandature 2024-2027 de la CCR-UEMOA à savoir renforcer la capacité d’influence de l’institution auprès des organes décisionnels de l’union ; développer des projets structurants à fort impact et consolider les synergies entre États membres. « La présente rencontre reflète notre volonté commune de renforcer le rôle stratégique des secrétaires généraux et directeurs généraux des Chambres de Commerce et d’Industrie en tant que piliers et relais essentiels des réformes communautaires », a-t-elle ajouté.

Selon le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE, les conclusions de ces deux jours de réflexions devraient servir de feuille de route pour la mise en place de ces nouveaux outils, destinés à dynamiser le secteur privé communautaire. Il a annoncé qu’à la fin des travaux, les participants visiteront des sites stratégiques du Bénin, notamment la ville historique de Ouidah.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




2 sociétés agréées au Code des Investissements


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Deux (02) sociétés ont été agréées au Code des Investissements, ce (…)
Lire la suite

L’aéroport de Cotonou change de nom


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a (…)
Lire la suite

La croissance du trafic de passager en hausse de 6,6 % en octobre


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

55,29 milliards FCFA pour renforcer la décentralisation


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale (…)
Lire la suite

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste (…)
Lire la suite

L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
Lire la suite

19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
Lire la suite

18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite

Les JSEB explorent le rôle des institutions dans la prospérité des nations


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, (…)
Lire la suite

2,7 milliards de FCFA pour la Cour constitutionnelle


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi (…)
Lire la suite

La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

Le ministère du Cadre de vie et des Transports obtient 455,7 milliards F


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Didier Tonato, a (…)
Lire la suite

175 milliards FCFA pour l’Énergie et l’Eau en 2026


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines disposera en 2026 d’un (…)
Lire la suite

La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel 2024 en économie , séjourne à Cotonou


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024 (…)
Lire la suite

Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
Lire la suite

8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires