Des réflexions à Cotonou pour l’élaboration du baromètre des entreprises

L’hôtel Azalai de Cotonou accueille une rencontre des secrétaires généraux et directeurs généraux des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’UEMOA et de la Guinée Conakry. Les travaux ont été lancés ce mercredi 3 décembre 2025, par le premier vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Casimir MIGAN.

Des secrétaires généraux et directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie de l’UEMOA et de la Guinée Conakry échangent sur l’élaboration du baromètre des entreprises et le processus de mise en place d’un observatoire économique. Ces travaux qui se déroulent du 3 au 4 décembre à Cotonou, visent à doter l’espace UEMOA d’outils modernes de veille économique afin de faciliter la prise de décision, de mutualiser les actions et de produire des baromètres sectoriels communs permettant une meilleure connaissance de l’écosystème entrepreneurial de l’Union.

« Une Chambre de Commerce et d’Industrie est avant tout, la maison des entreprises. Pour les accompagner efficacement, il faut bien connaître leur réalité quotidienne, comprendre leurs enjeux et identifier leurs besoins présents et futurs », a déclaré le premier vice-président de la CCI Bénin. Selon Casimir MIGAN, l’observatoire économique est un outil indispensable de plaidoyer et d’influence.

« Il est un instrument indispensable à la mission même d’une Chambre de Commerce et d’Industrie. Il en constitue le socle, celui sur lequel repose nos actions, nos décisions et notre vision », a-t-il affirmé. Mettre en place l’observatoire, souligne Casimir MIGAN, « c’est renforcer la capacité de chaque Chambre de Commerce et d’Industrie à être un partenaire stratégique, un acteur de développement économique, un catalyseur de croissance pour l’ensemble des entreprises ».

Cette rencontre à Cotonou fait suite à la 10e édition du séminaire d’information, de partage d’expériences et d’approbation des réformes de l’UEMOA à l’endroit des SG et DG des organisations membres de la Chambre Consulaire Régionale tenue du 8 au 10 juillet 2025 à Niamey au Niger. Selon la directrice Générale de la Chambre Consulaire Régionale (CCR) de l’UEMOA, Mariétou COULIBALY, « l’une des recommandations de ce séminaire était la mise en place au sein de l’union d’un baromètre de l’environnement des affaires qui servira de source d’information et d’action politique et économique pour les pouvoirs publics et les acteurs économiques de l’union ».

Pour Mariétou COULIBALY, les travaux cadrent parfaitement avec les trois axes de la mandature 2024-2027 de la CCR-UEMOA à savoir renforcer la capacité d’influence de l’institution auprès des organes décisionnels de l’union ; développer des projets structurants à fort impact et consolider les synergies entre États membres. « La présente rencontre reflète notre volonté commune de renforcer le rôle stratégique des secrétaires généraux et directeurs généraux des Chambres de Commerce et d’Industrie en tant que piliers et relais essentiels des réformes communautaires », a-t-elle ajouté.

Selon le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE, les conclusions de ces deux jours de réflexions devraient servir de feuille de route pour la mise en place de ces nouveaux outils, destinés à dynamiser le secteur privé communautaire. Il a annoncé qu’à la fin des travaux, les participants visiteront des sites stratégiques du Bénin, notamment la ville historique de Ouidah.

Akpédjé Ayosso

3 décembre 2025 par ,